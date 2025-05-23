Nesine 2. Lig Play Off 3. tur ilk maçının ardından futbolcuların ve protokol üyelerinin stattan çıktığı sırada bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı. Elazığ protokolü, futbolcular soyunma odasına alındı.Nesine 2. Lig Play Off 3. tur ilk maçında Vanspor sahasında Çimentaş Elazığspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün ardından futbolcular soyunma odasına geçti. Teknik heyet, futbolcular ve Elazığ protokolünün stattan çıkmak istemesinin ardından bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Olayın ardından AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, AK Parti Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz, Çimentaş Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz ve Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları, soyunma odasına alındı. Protokolün, soyunma odasındaki bekleyişi devam ediyor.