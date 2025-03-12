Van’ın Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye 93 bin 149 lira para cezası uygulanacak.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kafes avcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gevaş Şefliği ekipleri, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte yapılan koruma kontrol çalışmalarında; arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında tutanak düzenledi. 4 kınalı keklik ile tuzaklama malzemelerine ve kafeslere el konulurken şahıslar hakkında toplam 53 bin 149 TL idari para cezası ile 40 bin TL tazminat kararı alınacak.DKMP ekipleri, destekleri için İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.