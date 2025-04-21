Van’da işe gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel’den 11 gündür haber alınamıyor.İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’nde ikamet eden Sudenaz Özgel (15), 11 gün önce evden ‘işe gidiyorum’ diye çıktı. Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Sudenaz için aile de vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 544 541 69 60 nolu telefona haber vermelerini istedi.