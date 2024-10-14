Van’da “Kasten Öldürme” suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7 yıldır aranan şahıs yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan suçluların yakalanmalarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ‘Kasten Öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7 yıldır aranan ve firar durumunda olan V.B. (59) isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahıs 2 Ekim 2024 tarihinde Erciş ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.