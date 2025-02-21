Van’da kardan kapanan 560 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için 270 araç ve 618 personelle çalışmalar aralıksız sürüyor.Van’da gece saatlerinde bastıran kar yağışıyla birlikte karla mücadele seferberliği başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki karla mücadele ekipleri, iki vardiya halinde yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Yüzlerce personel ve araçla yürütülen çalışmalarda gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yaya yolu ve refüjler de kardan temizlendi. Ayrıca kırsalda da kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için ekipler yoğun çaba harcıyor.Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde çalışma yapıyor. Kırsalda ise ulaşıma kapanan 263 mahalle ve 297 mezra olmak üzere toplam 560 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.