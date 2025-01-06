Van’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle İpekyolu’nda 19, Edremit’te 4, Başkale’de 31, Çatak’ta 100, Erciş’te 8, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 82, Muradiye’de 37, Özalp’te 33, Saray’da 12, Tuşba’da 35 ve Bahçesaray’da 92 olmak üzere toplamda 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını, bugün öğle saatlerine kadar Van merkez ilçelerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu.