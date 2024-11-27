Van’da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı etkisini artırarak kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde yoğun şekilde etkili olan yağış, vatandaşlar ve sürücüler için zorlukları da beraberinde getirdi.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Van, Bitlis ve Hakkâri illerinde kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde tipi, kar savrulması, karayollarında buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edilirken, sürücülere ve vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.Kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, “Yağışlar hem tarımsal hem de su kaynakları açısından büyük önem taşıyor. Kar berekettir, bu yüzden mutluyuz” dediler.Kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkaracaklarını söylediler.