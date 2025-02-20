Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, büyükşehir belediye ekipleri yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kentin kırsal ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, Bahçesaray’da 19 mahalle ve 52 mezra, Başkale’de 1 mahalle ve 1 mezra, Çaldıran’da 10 mahalle ve 7 mezra, Çatak’ta 22 mahalle ve 78 mezra, Erciş’te 11 mahalle ve 3 mezra, Gevaş’ta 10 mahalle ve 10 mezra ve Gürpınar ilçesinde 9 mahalle ve 31 mezra olmak üzere 82 mahalle ve 182 mezra yolunda karla mücadele çalışması yapıyor.Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, ayrıca yolda mahsur kalan çok sayı araç ve vatandaşı da kurtardı.