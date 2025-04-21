Van-Bahçesaray karayolunda oluşan kar fırtınası görüntüsü adeta bir şelaleyi andırıyor.Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Van’da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası bölgede etkisini kaybedip yerini sıcak havaya bıraktı. Çığ tehlikeisnden dolayı tedbir amaçlı kapatılan Van-Bahçesaray yolu 17 Nisan 2025 tarihinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışması sonucu ulaşıma açıldı. 2 bin 985 rakımla Türkiye’nin en yüksek geçidi özelliğine sahip karabet Geçidi’nde oluşan kar fırtınası görüntüsü adeta bir şelaleyi andırıyor. Yüksek kesimlerden aşağı doğru esen rüzgarlar beraberinde karları götürüyor. Karların oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.