Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 bin 46 araç kontrol edilirken, 133 araca ve sürücüye işlem yapıldı.Muradiye Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerimiz tarafından Ekim ayı içerisinde toplamda 5 bin 46 araç sorgulandı. Sigortasız 15, periyodik muayenesi yaptırılmamış 40, sürücü belgesiz araç kullanan 9, araç ile göçmen kaçakçılığı yapmak 14 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 133 araca ve sürücüye işlem yapıldı" ifadelerine yer verildi.