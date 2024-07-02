Van’daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi iki ayını tamamladı.DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 2 aydır sürdürüyor. Belediye önünde devam eden eyleme Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt da katıldı. İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapıldı.“2 bin 500 insanımız mağdur edildi”Basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, belediyelerden haksız, hukuksuz işten çıkarmalara ve keyfi olarak yapılan sürgün ve baskılara karşı başlatılan haklı eylemlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, “Sizler burada var oldukça biz varız, buradayız ve yanınızdayız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Eylemimizi, arkadaşlarımız işe geri alınıncaya, baskı ve sürgünlere son verilinceye kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinden bugüne, son 3 ay içerisinde, Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan 800 civarında arkadaşımızın sözde gerekçelerle işine son verilerek ocakları söndürüldü. Aileleriyle birlikte 2 bin 500 insanımız mağdur edildi” dedi.İş kanuna aykırı olarak VASKİ’de 2 kadının arıtma tesisine gönderildiğini dile getiren Ersoy, “İtfaiye çalışanları hayvan barınağına görevlendirildi. Şube disiplin kurulu başkanımız Erciş’e sürgün edildi. Kaç emekçinin daha görev yeri keyfi olarak değiştirilecek bilinmiyor. İş yerlerinde huzur kalmadı. İşçi-memur herkes tedirginlik içerisindedir. Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, kamuoyu endişeli. Çünkü baskı, mobbing ve zulüm had safhaya çıkmış durumda. Emekçi arkadaşlarımız zorla mesaiye bırakılıyor fakat mesai ücretleri ödenmiyor. Zulüm kartopu gibi büyüyor. Artık tahammül sınırları aşılmış, bıçak kemiğe dayanmıştır” diye konuştu.