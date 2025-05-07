Van’da baharın müjdecisi Hıdırellez, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.Tarihi Van Kalesi’nin eteğindeki Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Bolluk, bereket ve dostlukla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, "Piknik sepetini al gel, baharı birlikte kutlayalım" çağrısıyla alana gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.Etkinlik programında Van Neyzenler Topluluğu ile Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından da konser düzenlendi. Geleneksel oyunların oynandığı, halayların çekildiği şenlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de yapıldı. Katılımcılara ayran aşı ikramı da gerçekleştirildi.Hıdırellez şenliğine katılan vatandaşlar, baharın gelişini coşku ve neşeyle karşıladıklarını belirtti. Soğuk havaların ardından güneşli günün tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Van’da kültürel değerlerin yaşatılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi adına düzenlenen etkinlik, yerel sanatçıların konserleriyle gün boyun devam edecek.