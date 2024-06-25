Van Büyükşehir Belediyesi, haziran ayının son günlerinde Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasında tarımsal arazi ve yayla yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, Van’ın yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 3 bin rakımlı yayla ve arazi yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kent merkezine yaklaşık 135 kilometre uzaklıktaki bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Bölgedeki vatandaşların yayla ve tarımsal arazilerine ulaşması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, halkın daha rahat bir şekilde yayla ve tarımsal arazilerine ulaşmalarını sağlıyor.2 iş makinesi ve 4 personel ile Hakkâri sınırına yakın bölgede yürütülen ve yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, son tarımsal arazi ve yayla yolunu da ulaşıma açtı.