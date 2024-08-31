Van’da düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.Kur’an Nesli Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği kapsamında Beşyol Meydanı&nda bir araya gelen çocuklar ellerinde namazın önemine değinen döviz ve pankartlar ile Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kent Meydanına kadar yürüdü. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezan okuyup, namaz kılan minik çocuklar, tesbihat çekip dua okudu.Platform adına konuşan Araştırmacı Yazar Levent Dalgın, yaz dönemi boyunca camiye gidip namaz eğitimi alan çocuklarla bir araya gelerek güzel bir final gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, “Bu programda kardeşlerimiz hep birlikte cemaatle namaz kıldı. Programın amacı, çocuklarımızı namaza teşvik etmek ve namazı onlara sevdirmekti. Hedefimiz, namazını dosdoğru kılan ve namazı terk etmeyen bir nesil yetiştirmek. Kur’an Nesli Platformu tarafından her yıl düzenlenen bu programda, çocuklar takkelerini takarak arkadaşlarıyla birlikte namaza geldiler, namazın farzlarını ve sünnetlerini öğrendiler. Bugün de bu öğrendiklerini pekiştirdikleri bir final programı gerçekleştirdiler. İnşallah bu tür programlar daha da artar” dedi.Program, çocuklara dondurma ve meyve suyu ikramıyla sona erdi.