Van’ın Erciş ilçesindeki bir okulun halı sahasının yan ağlarına takılan karga, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar özgürlüğüne kavuştu.Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Halı sahanın yan filelerine takılan bir karga olduğunu fark eden öğrenciler durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yöneticilerin haber vermesi üzerine bölgeye Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. verdi. İtfaiye ekipleri filede asılı kalan kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile takıldığı yerden kurtarılan karga yeniden özgürlüğüne kavuştu. Okul yönetimi kargayı kurtaran itfaiye ekiplerine öğrenciler adına teşekkür etti.