Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3.516 paket sigara, 457 litre akaryakıt, 33 adet cep telefonu, 20.5 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. 3136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.