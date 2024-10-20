Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gençlerin çevre duyarlılığını artırmak ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Van’ın İpekyolu ilçesindeki Toprakkale Ormanlık alanında temizlik çalışması yapıldı.Etkinlik kapsamında yaklaşık 500 genç ve gönüllü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü araçları ile merkezden alınarak Sıhke Gölü yakınındaki Toprakkale Ormanı’na getirildi. Gerekli hazırlıkların ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak alandaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı. Torbalara konulan atıklar, daha sonra ekiplerce araçlara yüklenerek kent çöplüğüne taşındı.Etkinliğe katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmayı, sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu belirten Özdemir, "Orman bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle ‘Ormanlar İçin El Ele’ sloganı ile başlatılan projeye bizlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak personel, yurtta kalan öğrencilerimiz, gençlik lideri ve gönüllü gençlerimizle birlikte ormanlık alanda çevre temizliği yaptık. Herkesin ormanlara sahip çıkması gerekir. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Gönüllülerden Büşra Evinç ise bu tür etkinliklerin sık yapılması gerektiğini ifade ederek, "Etkinliğe arkadaşlarımla katıldım. Ormanlar hem doğa hem de insan sağlığı için çok faydalı. Doğayı temiz tutmalı ve korumalıyız" dedi.