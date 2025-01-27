Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 380 devriye icra edildiği belirtildi. 71 bin 691 şahıs ve 61 bin 458 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 6, hırsızlık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 2 ve diğer suçlardan 63 şahıs olmak üzere toplam 79 şahıs yakalanmış olup 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.