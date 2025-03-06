Van’da günlerdir etkili olan dondurucu soğukların ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı.Hava sıcaklığının eksi 10 ila 12 derecelerden 10 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Vanlılar park ve bahçelere akın etti. Özellikle Hazreti Ömer Camii’nin yanındaki Dabbağoğlu Parkı, güneşli havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası haline geldi. Kimileri banklarda oturarak güneşin tadını çıkarırken, kimileri ise yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini sürdü. Günlerdir soğuk hava nedeniyle evlerine kapanan Vanlılar, güneşli havayla birlikte rahat bir nefes aldı.Parkta güneşlenen Kasım Arslan isimli vatandaş, bir süredir kentte soğuk havanın hakim olduğunu belirtti. Son haftalarda etkili olan dondurucu soğukların yerini güneşli havaya bıraktığını ifade eden Arslan, parkta arkadaşıyla sohbet ettiğini ve güneşli havanın tadını çıkardığını söyledi.Cumali Kartal isimli vatandaş, "Son bir haftadır soğuktu ama genel olarak bu yıl kış iyi geçti" dedi.Öte yandan, meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde seyredeceğini kaydetti.