Van’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yılı, Edremit Marina’da düzenlenen bir dizi törenle kutlandı. Van Gölü sahilinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolasıyla yabancılara verilen imtiyazların son bulduğunu ifade eden Başkan Aki, “Bu kanun ile bağımsızlığımız ve denizlerdeki hükümranlık haklarımız sağlamlaştırılmış ve aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denize önem veren ülkeler ekonomik anlamda da daha fazla gelişim göstermişlerdir. Kabotaj Kanunun önemi günümüzde yaşanan ekonomik siyasal gelişmelerle birlikte daha iyi anlaşılmaktadır” dedi.Yapılan konuşmanın ardından Van Gölü açıklarına şehitler için çelenk bırakıldı. Programa Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı, polis ve sahil güvenlik personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.