Van’da DEM Partili belediyeler tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 21 işçi mahkemeyi kazandı.Van’da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’nin kazandığı Van büyükşehir Belediyesine bağlı BELVAN şirketi ile Tuşba Belediyesi tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek birçok işçi işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan işçilerin eylemi 4 aydır sürerken mahkemeden işçilere sevindirici bir haber geldi. Mahkeme Van Büyükşehir’e bağlı BELVAN şirketinde 18 üye ve Tuşba Belediyesi’nde işten çıkarılan 3 kişinin iadesine karar verdi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, "İşten çıkarılan işçilerin mücadelesi için eylemlerimiz sürüyor. Mevcut çalışan arkadaşlarımız mobbinge maruz kalıyor ve hakları ödenmiyor. Geriye dönük hakları bulunan işçilerin hakları ödenmiyor. Pazartesi günü okullar açılıyor. İşten çıkarılan işçiler, çocuklarına okul malzemesi alamıyor. Belediye başkanları halkın sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Derdimizi dinlemeden mi başkanlık yapacaklar" dedi.Sendika Avukatı Osman Sarı ise, "Van’da haksız ve hukuksuz şekilde sendika üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, “Bugün itibariyle Van Büyükşehir’e bağlı BELVAN şirketinde 18 üye ve Tuşba Belediyesi’nde işten çıkarılan 3 kişinin iade davası kazanılmıştır. Mahkemece fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedilmiştir. Dolayısıyla söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır" ifadelerine yer verdi.Davayı kazanan Ömer Aslan da, "Burada haklı davamızı sürdürüyoruz. Bugün de mahkemeyi kazandık. Arkadaşlarımız davalarını kazanacaklar. Eylemlerimizle birlikte büyük bir direniş örneği sergiledik" diye konuştu.