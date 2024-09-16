Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranmaları bulunan 90 kişi adli makamlarca tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 5 adet kurusıkı, 128 adet fişek ve muhtelif delici/kesici malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet otomobil, 1 adet bisiklet, 1 adet kamera, 20.600 TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 543 şahıs yakalanmış, 173 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.