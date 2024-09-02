Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 54 şahıs tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 77 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 2 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 10 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 192 şahıs yakalanmış, 148 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.