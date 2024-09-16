Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 4 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 706 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 71 bin 252 şahıs ve 69 bin 102 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 19, hırsızlıktan 4, kaçakçılıktan 2 ve diğer suçlardan 34 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup, 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.