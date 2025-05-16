Van ve ilçelerini saran yüksek dağların zirvelerine kar yağarken, ovalar ise sarı çiçeklere büründü.Van ve ilçelerinde mayıs ayının yağışlı geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı. İlkbaharla birlikte dağlar ve tarlalar da yeşil bitki örtüsü ile sarı çiçeklerle büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğiyle ön plana çıkan Van’da, mayıs ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı kış mevsiminden kalma günler yaşatıyor. Van’ın güneyinde bulunan ve Gevaş ilçesi sınırları içerisinde kalan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ile Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi zirvesindeki kar örtüsü ile kış manzarası oluştururken yamaçlarındaki tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü. Yeşilin, sarının buluştuğu alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.