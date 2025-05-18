Van’ın Çatak ilçesinde dağda mahsur kalan 52 yaşındaki vatandaş, helikopter ambulansla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.Çatak ilçesindeki Görentaş Yaylası’nda pancar toplamaya giden 52 yaşındaki bir vatandaş, dağlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine helikopter ambulans da gönderildi. Zorlu arazi şartlarında mahsur kalan vatandaş, sağlık ekiplerinin koordinesinde bulunduğu noktadan helikopter ambulansla alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.