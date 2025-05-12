Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında hapis cezası bulunan 62 kişi yakalanarak tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 560 adet paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 185 şahıs yakalanmış, 272 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.