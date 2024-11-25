Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 48 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 116 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 7 bin TL, 1 adet kolye, 1 adet çocuk arabası, 1 adet aranan araç ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 239 şahıs yakalanmış, 145 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.