Van’da "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 organizatörden biri tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi.