Van’ın Gevaş ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Akdamar Mahallesi çıkışında E.E. yönetiminde 43 PSV 70 plakalı Lada Vega marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 2’si çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.