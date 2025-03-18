Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 89 bin 798 oldu.TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azalırken, Van’da Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 89 bin 798 oldu. Muş’ta Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 40 bin 509 oldu. Bitlis’te Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 bin 023 olurken, Hakkari’de ise Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 10 bin 958 oldu.