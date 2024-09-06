Van’daki Sıhke Gölü’nde kurallara uygun avlanmayan amatör balıkçılar uyarılırken, oltalara takılan küçük canlı balıklar ise suya geri bırakıldı.Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçe sınırlarında yer alan Sıhke Gölü kıyısında "6/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında avcılık yapan sportif-amatör balıkçılara yönelik denetimler yaptı. Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapılarak uymaları gereken hususlar anlatılırken, sportif-amatör balıkçılar için hazırlanan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" el kitapçıkları dağıtıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile ekipleri, kıyı şeridinde amatör avlanan küçük balıkları ise suya bıraktı.Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise denetimlerin su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla önemli olduğu belirtildi. Sportif-amatör balıkçıların mevzuata uygun hareket etmeleri, hem çevre hem de balıkçılık sektörü için büyük önem taşıdığı ifade edildi.