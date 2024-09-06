Erzincan’da Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası’na katılan paraşütçü, mahsur kaldığı yerden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.Erzincan Çakırman Tepesi’nden düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası’na katılan paraşütçü, uçuş esnasında kontrolünü kaybederek sert iniş yaptı.Hanideresi Kızlar Kalesi mevkiinde mahsur kalan sporcu ihbar üzerine olay yerine giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sporcu Erzincan Mengüzek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.