Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve 1257 yılında Selçuklular tarafından yapılan tarihi İzzettin Şir Camii’nin restorasyonun çalışmaları devam ediyor.Van Valisi Ozan Balcı, Gevaş ilçesindeki 767 yıllık tarihi İzzettin Şir Camii’nin restorasyon çalışmalarını inceleyerek restorasyonu yürüten yetkililerden bilgi aldı. Çok özel bir eseri gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterten Vali Valcı, “Van’ımızın imarı, ihyası, inşa edilmesi için canla başla çalışıyoruz. Van’ımız doğası, tarihi, kültürüyle müthiş bir zenginlik, tarihi, doğal ve kültürel varlıklara sahip. Şimdi Valiliğimiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteği ile 1257 yılında yapılmış, Selçuklu eseri olan İzzettinşir Camii’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Restore işlemi bittiğinde ibadete açılacak. Restorasyonda emeği geçen bütün mimar ve mühendislerimize Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, Valiliğimiz YİKOB’a emeği geçen herkese candan teşekkür ediyorum. İnşallah restorasyon bitince Van’ımızın çok güzel bir eserini gelecek kuşaklara aktarmış olacağız" dedi.