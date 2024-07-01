Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 520 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 1.020 adet tabanca şarjörü, 520 adet kurusıkı tabanca, 155 adet fişek, 361 paket sigara, 33 adet puro, 9 adet cep telefonu aksesuarı ve 5 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.