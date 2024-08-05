Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 52 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 7 bin 571 devriye görevi yapıldığı belirtildi. 373 bin 632 şahıs ve 314 bin 390 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 58, terör suçundan 20, hırsızlıktan 15, uyuşturucudan 12, kaçakçılık suçundan 14 ve diğer suçlardan 109 şahıs olmak üzere toplam 228 şahıs yakalanmış olup 52’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.