Van’da narkotik polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 50 kilo 786 gram metamfetamin, 1 kilo 330 gram kokain, 1 kilo skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.