Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 48 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet fişek, 3 adet bıçak ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 291 şahıs yakalanmış, 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.