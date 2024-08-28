Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elazığ’dan getirilen 400 bin yavru sazan balığı kentteki göl ve göletlere bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması gayesiyle hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde getirilen yaklaşık 400 bin adet yavru sazan balığı; Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan 6 adet su kaynağına bırakıldı. Yapılan çalışmalarla su kaynaklarındaki balık stoklarının artırılması ve ilin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.“Yavru balıklar 6 adet su kaynağına aktarıldı”Konuya ilişkin konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin korunması amacıyla balıklandırma çalışması yapıldığını belirtti. Proje kapsamında Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde 400 bin adet yavru sazan balığı getirildiğini ifade eden Şube Müdürü Demir, “Getirilen yavru balıklar ilimizde bulunan 6 adet su kaynağına aktarıldı. Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçının sağlanması ve balıklandırma kapsamında getirilen balıkların av veriminin en yüksek seviyede olabilmesinin sağlanması amacıyla 6/1 ticari ile 6/2 amatör tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Ayrıca su kaynaklarına bırakılan balıklara en az bir defa üreme şansı verilmesi gerekmektedir” dedi.