Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Van Kalesi’nde düzenlenen uçurtma şenliğinde binlerce çocuk gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen uçurtma şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Uçurtma şenliğine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterirken, çocuklara Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin uçurtma dağıtıldı. Çocuklar, Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ın yaptığı birbirinden güzel uçurtmaları da uçurarak unutulmaz bir gün yaşadı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da etkinliğe katılarak, çocukların bayramını kutladı. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Vali Ozan Balcı, ayrıca çocuklara uçurtma hediye etti.Etkinliğe ailece katıldıklarını belirten Songül Kazak, burada kendilerinin ve çocuklarının güzel vakit geçirdiklerini belirterek, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Özellikle çocukların gönüllerince eğlendiğini söyleyen Kazak, "Etkinliğe ailece katıldık. Özellikle çocuklarımız çok güzel zaman geçirdi. Yüzlerimizi boyadık. Hem eğlendik hem de uçurtmalarımızı uçurduk. Oldukça güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını yaşayan çocuklardan Büşra Denizhan ise ilk defa uçurtma şenliğine geldiğini söyleyerek, "Burada çok güzel zaman geçirdik. Eğlendik. Uçurtmalarımızı uçurduk. Bizler için bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Etkinlik, halaylar eşliğinde gün boyu devam etti.