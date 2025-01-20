Van’da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Çatak’ta 31, Edremit’te 4, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 84, İpekyolu’nda 9, Muradiye’de 17 ve Özalp ilçesinde ise 26 olmak üzere toplam 255 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olacağı belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Muş ve Bitlis’te eksi 2, Hakkari ve Van’da 1 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.