Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nin 22’ncisi, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.Van Valiliği önünde başlayan şenliğin ilk gününde, masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik sanatseverler ile palyaço kostümlü oyuncular, kortej yürüyüşü yaptı. Beşyol Meydanı’nda başlayıp Van Devlet Tiyatrosunun önünde son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer, bugün iki anlamlı gün için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Birincisi özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın ilk adımlarını attığımız bugünün yıl dönümünü kutluyoruz. İkincisi de 22 yıldır devlet tiyatroları olarak Akdamar Çocuk ve Gençlik Oyunları Festivalimizin ilk başlangıç gününde sizlerle birlikteyiz. Bu festival bizler için çok önemli. Hem gençlerimiz için hem çocuklarımız için onların ilerleyen hayatları içerisinde, bizimle olma süreçlerinde, bizimle ortaklıklarını da ortaya koydukları oyunlar oynayacağız" dedi.Bu yıl 8 farklı okulun kendi oyunlarıyla sahneye çıkacaklarını belirten Başer, "Kendi oyunlarıyla bizimle birlikte bu şenliği kutlayacaklar. Bu şenliğin en güzel yanı, o çocuklarımızın artık bizlerin meslektaşı olması, bizlerle birlikte aynı mesleği seçmiş ve aynı mesleği yapıyor oluşu. Bu da bizler için çok ayrı bir gurur. Çok güzel bir kortejle, çok güzel bir açılış yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen de, şenlik hakkında kısa bilgilendirmede bulunarak, "Şenlikte Van’dan, ilçelerden ve köylerden okullarımız var. 8 ayrı okulumuz, 8 ayrı oyunlarıyla 19-29 Mayıs tarihleri arasında sahnede oyunlarını sunacaklar. Ayrıca 7 ayrı bölgemiz devlet tiyatrolarından profesyonel ekipler dahilinde oyunlarımız gelecek. Aynı zamanda oynayan okullarımız burada izleyici olarak da katılacaklar. Son gün şenliğimiz Akdamar Adası’nda görkemli bir şekilde son bulacak" diye konuştu.Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Güzel ve Çirkin’ oyunu ile devam eden şenliğe; Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Sibel Ferlibel, oyuncular ve tiyatro severler katıldı.