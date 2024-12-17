Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 2, Gürpınar’da 2 ve Muradiye ilçesinde 17 olmak üzere toplam 211 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına başladı.“Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı”Karayolları genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, “Van-Bahçesaray kara yolunun 10 ve 4. Kilometreleri arası yoğun akar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis’in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor” denildi.Öte yanda Van-Gürpınar yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde ise yoğun sis ve görüşmesinin düşmesi sonuç geçici olarak trafiğe kapatılan yol sisin dağılmasıyla ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.“Meteoroloji’den çığ, buzlanma ve don uyarısı”Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van merkez ilçelerinde hafif kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı; rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Hakkâri 5, Bitlis 1, Van 3 ve Muş 2 derece olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.