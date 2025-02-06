Van’da 1. Dünya Savaşı’nda Hoy cephesine cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuktan donarak şehit düşen 120 kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi.Van-Şişli Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Maraş Caddesi’ndeki Kurtuluş Parkı’nda bulunan 120 Vanlı Çocuk Anıtı’na kadar sürdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Van Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy cephesinde erzağın bitmesi nedeniyle Van’dan yaşları 12 ila 17 arasında değişen 120 çocuğun cepheye erzak taşıdığını hatırlatarak, "12-17 yaşları arasında öğrencisi bulunan tüm okullara haber gönderilir. Kısa süre içinde yaşları küçük, yürekleri büyük 120 Vanlı çocuk bu göreve gönüllü olur. Çocuklara gidiş gelişlerinde öncülük edecek ve başlarında bulunmak üzere 2 öğretmen ve 18 asker de kafileye katılır. Kafile dualar ve gözyaşları ile uğurlanır. Yol uzun, hava ise çok soğuk. Bu karlı, yamaçlı dağ yolunda günler, geceler boyu yürünür. Zorlu kış şartları altında yapılan bu yolculuktan sonra cepheye sağ salim ulaşılır. 120 isimsiz kahraman, emanetleri cephedekilere teslim ederek görevlerini başarıyla yerine getirir. Kafile, Van’a dönmek üzere yola çıkar. Kar yağışı başlamıştır. Dinmek bilmeyen kar yağışı şiddetini arttırarak tipiye dönüşür. Adım atmak imkânsızlaşır. Zaman geçtikçe yol uzar, umutlar tükenmeye başlar ve sonunda nefesler kesilir, ayaklar işlemez olur. Dondurucu soğuk karşısında savunmasız ve çaresiz kalan 120 kahraman Vanlı çocuk, 18 asker, 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim olur. Felâketin duyulması üzerine olay yerine gelenler kimi çömelmiş, kimi uzanmış ve birbirine tutunmuş 80 çocuk, 8 asker ve 2 öğretmenin cansız bedenlerini karlar altından çıkarırlar. Hayat belirtileri gösteren 40 çocuk ve 10 asker Van’a getirilir. Doktorların yoğun çabaları ile 10 asker ve 40 çocuktan 22’si kurtarılır. Bu olay vatanı için yaşına bakmaksızın canını veren çocuklarımızın adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe yazdırmıştır. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 110 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan başta 120 kahraman çocuğumuz olmak üzere vatanımız uğruna canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah’tan güç kuvvet diliyoruz" dedi.Duaların okunmasının ardından tören, 120 gencin anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.120 kahraman çocuk için anıta karanfil bırakan öğrenciler, çok duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Onlar bu vatan için donarak şehit oldular. Bizler de bu vatanı canımız pahasına koruyacağız" dediler.Programa Van Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, öğretmen ve öğrenciler katıldı.