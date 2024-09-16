Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 113 düzensiz göçmen yakalanırken 10 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Ağustos- 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 50 olayda 113 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 10 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.