Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, Dünya İnsan Hakları Günü’nde Filistin’e destek için Filistin halk dansı Dabke gösterisi düzenledi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Tönel’in öğrencileriyle hazırladığı Dabke gösterisi, Cengiz Andiç Konferans Salonunda büyük bir katılımla gerçekleşti. Filistin’in direnişine destek vermek için Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlenen Dabke gösterisinde görev alan Sultan Kırma, Emir Kassap, İbrahim Gündüz, Nisanur Nanto, Bedriye Gezer, Buşra Sevim, Elifnur Özbek ve Adem Kaya seyircilerden uzun süre alkış aldı.Gösteriden sonra “İnsan Hakları Günü’nde Filistin’de İnsan Olmak” konulu panelde; Dr. Öğretim Üyesi Şaban Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Erden Kişi ve YYÜ Kalite Topluluğu Başkanı Şeyda Şevgin birer konuşma yaptılar.