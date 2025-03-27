Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) geleneksel iftar programları kapsamında Van TSO organ üyeleri, iş dünyası temsilcileri, kamu kurum yöneticileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla buluştu.Van TSO tarafından Ramazan ayı münasebetiyle "Geleneksel İftar Yemeği" programının üçüncüsü düzenlendi. İlki Van TSO meclis üyeleri ve oda personeli, ikincisi Van TSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, komite başkanları, disiplin kurulu üyeleri, önceki dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleri, kentteki kamu kurum yöneticileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Üçüncü iftar yemeğinde ise iş dünyası temsilcileri, Van TSO meslek komite üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu ile kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelindi.Geleneksel hale gelen iftar yemeğinde Van TSO’nun önceki dönem yönetim kurulu, meclis ve oda organ üyeleri de unutulmadı. Van TSO Başkanlığı yapan Feridun Irak ve Mirza Nadiroğlu, meclis başkanlığı görevi yapan Arslan Bayram, önceki dönem yönetim kurulunda görev alan Abdulkahar Eraslan ve görevi başındayken vefat eden Ekrem Baytar, meclis üyeliği görevi yürüten Yusuf Konak, Farız Borazan, Serdar Orhun, Uğur Demiroğlu, Temel Kaptaner, Murat Baytar, Şefik Toktamış, Bülent Harman ve Cihat Gündüz ile Disiplin Kurulu Başkanı Veysel Durmaz gibi isimlere plaket takdim edildi.Gerçekleşen programlarda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, iftar yemeğine katılım sağlayan tüm katılımcılara minnettarlığını dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.