Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay’ görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay’ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü’nde kızıl rengiyle bulutların arasından süzülerek yükselen Süper Ay’ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları ölümsüzleştirdi. Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen sunarken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da hayranlık uyandırdı.Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay’ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler oluşturdu. Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Şu anda da bulutların arasında güzel görüntüler sağladı. Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” dedi.