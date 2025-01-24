Van Devlet Tiyatrosu 2. sahnesini ‘Maskeliler’ oyununun prömiyeri ile açtı.Van Devlet Tiyatrosu 2. sahnesini İlan Hatsor’un yazdığı ve Deniz Tansel Öngel’in yönettiği ‘Maskeliler’ oyunun prömiyeriyle açtı. “Erhan Gökgücü DT Genç Sahne” adı verilen sahnede sunulan oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.İzleyicilerden büyük beğeni alan oyunda; İsrail’in Filistin işgalini, savaş ve çatışmaların çocuklar, bireyler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkilerini Filistinli üç kardeşin hesaplaşması üzerinden konu alır. İdeallerin, ihanetin ve aile bağlarının çarpıştığı bu hesaplaşma, yalnızca kardeşler arasındaki ilişkileri değil, savaşın bireyler üzerinde bıraktığı derin izlerin gözler önüne sermesini konu alıyor.