Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ana arter başta olmak üzere sorumluluk alanında başlattığı çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.Daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları kapsamında 53 ana arterde 120 personel yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler geceli gündüzlü cadde yıkama ve vakumlu süpürge araçlarıyla temizlik yaparken, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan olan kent genelindeki otobüs durakları da deterjanlı sularla yıkanarak temizlendi. Ayrıca 13 farklı noktada bulunan yaya üst geçitlerinde de kapsamlı temizlik yapıldı.Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.